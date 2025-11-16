Российская ПВО отразила ночную атаку украинских дронов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 19:00 до 23:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Основной удар пришелся на приграничные регионы. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью — 17 единиц. Еще 12 дронов уничтожены над территорией Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам со стороны Украины.

Три беспилотника перехвачены над Воронежской областью и столько же — над территорией Крыма. Один дрон был сбит над Саратовской областью, которая находится на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

По данным военного ведомства, все цели были своевременно обнаружены дежурными средствами ПВО и нейтрализованы. Информации о жертвах или разрушениях на момент публикации не поступало.

Атаки с использованием беспилотников стали регулярной практикой с обеих сторон конфликта. Российская сторона неоднократно заявляла, что украинские дроны нацелены на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.