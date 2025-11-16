Власти США одобрили продажу Германии ракет ПВО на $3,5 млрд
- Азия и мир, политика
- 10:36, 16 ноября 2025
- Просмотров: 1070
CentralAsia (CA) - Администрация США одобрила возможную поставку вооружений Германии на сумму около 3,5 млрд долларов.
Как пишет DW, согласно сообщению Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), речь идет о продаже Берлину, в частности, корабельных ракет ПВО типа Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC. Главным подрядчиком выступает оборонный концерн RTX.
В сообщении американского ведомства указывается, что правительство Германии запросило покупку 750 ракет обоих названных типов производства RTX, а также соответствующего оборудования.
Сделку должен одобрить Конгресс США.
