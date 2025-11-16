экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти США одобрили продажу Германии ракет ПВО на $3,5 млрд

CentralAsia (CA) -  Администрация США одобрила возможную поставку вооружений Германии на сумму около 3,5 млрд долларов.

Как пишет DW, согласно сообщению Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), речь идет о продаже Берлину, в частности, корабельных ракет ПВО типа Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC. Главным подрядчиком выступает оборонный концерн RTX.

В сообщении американского ведомства указывается, что правительство Германии запросило покупку 750 ракет обоих названных типов производства RTX, а также соответствующего оборудования.

Сделку должен одобрить Конгресс США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com