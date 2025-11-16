экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мирные переговоры по Украине могут пройти в Турции, - глава МИД Фидан
Хакан Фидан
Хакан Фидан

CentralAsia (CA) -  Российско-украинский конфликт находится в ближайшей точке для своего прекращения, сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.

По его словам, все условия для перемирия сторон уже созрели.

«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров в Турции? Сейчас мы в это верим. Я верю, что это произойдет в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит», - сказал он.

По его словам, у Турции есть предложения, и выразил уверенность, что они будут реализованы.

