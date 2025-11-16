экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Стамбуле обрушилась станция метро

CentralAsia (CA) -  В стамбульском районе Бешикташ произошло обрушение грунта на объекте строительства метрополитена. Информацию распространил телеканал TV 100.

Инцидент затронул пятерых человек. Трое смогли покинуть опасную зону своими силами, еще двоих вывели спасательные бригады.

Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что обвал случился на одной из подземных станционных платформ.

