Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего»

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего», пишет Акорда.

Учрежденная в 2025 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым премия присуждается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в возрождение традиций, развитие искусства, а также популяризацию национального духовного наследия.

Лауреатом Международной премии «Наследие будущего» от Казахстана стал Еркебулан Дайыров в номинации «Театр и кино».

 

