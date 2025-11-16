Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего»
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего», пишет Акорда.
Учрежденная в 2025 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым премия присуждается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в возрождение традиций, развитие искусства, а также популяризацию национального духовного наследия.
Лауреатом Международной премии «Наследие будущего» от Казахстана стал Еркебулан Дайыров в номинации «Театр и кино».
