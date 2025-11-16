Состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) - В международном аэропорту «Ташкент-Хумо» прошла беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Узбекистан с государственным визитом.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обменялись приветствиями и мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Затем началась церемония официальной встречи президента Туркменистана.