Состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана
- Узбекистан, политика
- 11:47, 16 ноября 2025
CentralAsia (UZ) - В международном аэропорту «Ташкент-Хумо» прошла беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Узбекистан с государственным визитом.
Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обменялись приветствиями и мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.
Затем началась церемония официальной встречи президента Туркменистана.
