Состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) -  В международном аэропорту «Ташкент-Хумо» прошла беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Узбекистан с государственным визитом.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обменялись приветствиями и мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Затем началась церемония официальной встречи президента Туркменистана.

