Поколение Z вышло на протесты в Мексике: произошли столкновения с полицией, президента обвинили в связях с картелями

CentralAsia (CA) - Тысячи людей вышли на антиправительственные митинги по всей Мексике, выражая протест против коррупции во власти и произвола наркокартелей. Акции, организованные представителями поколения Z, завершились жестокими столкновениями с полицией в центре столицы.

Поводом для массовых выступлений стало убийство мэра города Уруапан Карлоса Мансо, застреленного членами наркокартеля в начале ноября во время празднования Дня мертвых. Для протестующих это преступление стало символом безнаказанности организованной преступности и неспособности властей обеспечить безопасность граждан.

Демонстрации под лозунгом «Поколение Z» прошли в нескольких городах страны. Хотя марш начинался мирно, в столице он перерос в столкновения с правоохранителями. По данным The Washington Post, протестующие бросали в полицейских камни и петарды, применяли палки и цепи, отбирали щиты и другое снаряжение.

Министр общественной безопасности Мехико Пабло Васкес Камачо сообщил о 120 пострадавших, из них 100 — сотрудники полиции. Согласно данным Reuters, около 40 правоохранителей потребовалась госпитализация. Также пострадали 20 гражданских лиц. В ходе беспорядков были задержаны 20 участников протестов.

К акциям, инициированным молодежью, присоединились представители оппозиционных партий. Протестующие критикуют президента Клаудию Шейнбаум за неспособность противостоять наркокартелям и обвиняют её в связях с организованной преступностью, скандируя: «Шейнбаум — наркопрезидент».