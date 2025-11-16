Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - 16 ноября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, в саммите приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

Глава Узбекистана объявил о присоединении Азербайджана к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника. По его словам, это решение отвечает интересам народов, связанных общей историей и культурной близостью.

«По сути, мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов», - заявил Мирзиёев.

Президент Узбекистана дал оценку интеграционным процессам в регионе. Он отметил, что урегулированы территориальные вопросы, открыты пограничные пункты, налажено сотрудничество в водно-энергетической сфере, возобновлено транспортное сообщение.

«Сегодня Центральная Азия — это пространство динамичного развития и плодотворного сотрудничества, открывающее перед нами новые возможности для устойчивого роста и процветания», - подчеркнул он.

В прошлом году объем взаимной торговли между странами региона достиг 10,7 миллиарда долларов, совокупный объем инвестиций увеличился на 17 процентов. Регион укрепляет международную субъектность и усиливает взаимодействие в форматах «Центральная Азия плюс».

За период председательства Узбекистана проведено более 20 крупных мероприятий, включая форум межрегионального сотрудничества, заседания глав оборонных ведомств и руководителей специальных служб, встречи профильных министров.

Мирзиёев выдвинул ряд предложений по развитию регионального партнерства:

— Преобразование Консультативных встреч в стратегический формат «Сообщество Центральной Азии» с созданием Секретариата и повышением статуса национальных координаторов до специальных представителей президентов.

— Создание Совета старейшин из авторитетных общественных деятелей для укрепления связи между поколениями и общерегиональной солидарности.

— Разработка Всеобъемлющей региональной программы торгово-экономического взаимодействия до 2035 года для увеличения объемов взаимной торговли в 1,5-2 раза.

— Принятие Декларации об общем инвестиционном пространстве и программы развития электронной коммерции.

— Создание Совета по инфраструктурному развитию на уровне вице-премьеров для координации строительства электростанций, дорог, пунктов пропуска и оптоволоконных линий.

Среди приоритетных транспортных проектов названы железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Трансафганский транспортный коридор.

На саммите приняты Концепция региональной безопасности и стабильности и Каталог рисков и угроз. Мирзиёев подчеркнул важность интеграции Афганистана в региональные инфраструктурные и транспортные проекты, а также предложил превратить «Ферганский форум мира» в регулярное мероприятие.

В связи с нарастающим водным дефицитом президент Узбекистана предложил объявить 2026-2036 годы «Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии» и создать Региональный центр компетенций в области водного хозяйства на базе Ташкентского института инженеров ирригации.

Мирзиёев призвал расширить культурно-гуманитарное сотрудничество. Он предложил регулярно проводить Международный конгресс по вопросам духовного наследия и просвещения, а также выступил с инициативой принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о вкладе ученых региона в развитие просветительства.

Для развития научно-образовательной кооперации предложено создать Фонд научных исследований для финансирования межгосударственных проектов и внедрения технологий искусственного интеллекта.

«Наша сила — в единстве, наш путь к успеху — в дружбе и сотрудничестве. Только сплотившись, опираясь на взаимное уважение, солидарность и стратегическое видение, мы сможем достичь наших благородных целей», - заявил президент Узбекистана.

Мирзиёев поздравил президента Туркменистана с принятием председательства в 2026 году, когда встреча пройдет в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан». В саммите также выступили лидеры других государств и глава Регионального центра ООН Каха Имнадзе, зачитавший обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.