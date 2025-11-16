экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Прогноз погоды по Узбекистану на 17 ноября

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет опубликовал прогноз погодына 17 ноября.

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью +6-8°, днем +19-21°.

Каракалпакстан, Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +2-7°, днем +17-22°.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +4-9°, днем +17-22°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +4-9°, днем +17-22°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +5-10°, днем +19-24°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +2-7°, днем +15-20°.

Горные районы

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +2-7°, днем +12-17°.

