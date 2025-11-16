Прогноз погоды по Узбекистану на 17 ноября

- Узбекистан, погода
15:54, 16 ноября 2025
CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погодына 17 ноября.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью +6-8°, днем +19-21°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +2-7°, днем +17-22°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +4-9°, днем +17-22°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +4-9°, днем +17-22°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +5-10°, днем +19-24°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +2-7°, днем +15-20°.
Горные районы
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +2-7°, днем +12-17°.