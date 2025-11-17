Великобритания планирует ввести 20-летний срок ожидания подачи на ПМЖ для просителей убежища, прибывших в страну нелегально

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд планирует 17 ноября объявить о введении новых правил, которые увеличат срок ожидания подачи заявки на постоянное проживание (indefinite leave to remain, ILR) до 20 лет, пишут «Би-би-си» и The Sunday Times.

Такой срок будет установлен для тех просителей убежища, кто прибыл в страну нелегально — например, на небольших лодках или в грузовиках — а также для тех, кто просрочил визу и затем обратился за убежищем. Новые правила предусматривают смягчение для «квалифицированных беженцев», позволяющие сократить 20-летний срок через участие в «специфической» работе или учебе.

Для тех, кто прибывает в Великобританию легально, в рамках новых специальных программ по переселению беженцев будет установлен 10-летний срок для получения ПМЖ.

Сейчас статус беженца действует в течение пяти лет, после чего люди могут подать заявление на получение ПМЖ. Помимо прочего, глава МВД Великобритании хочет сократить этот срок до двух с половиной лет, после которых статус беженца будет регулярно пересматриваться. Если страна исхода будет признана безопасной, беженцев будут отправлять домой.

По словам Шабаны Махмуд, новые правила «по сути предназначены для того, чтобы сказать людям: не приезжайте в эту страну как незаконные мигранты, не садитесь в лодки». «Я считаю важным послать очень ясный сигнал тем, кто сейчас пересекает несколько безопасных стран Европы в поисках возможности сесть на лодку на севере Франции: это путешествие того не стоит», — добавила она.

Эти планы, как пишет The Sunday Times, разработаны по образцу реформ в Дании, где количество заявлений на убежище в итоге сократилось до 40-летнего минимума, а 95% заявителей получают отказ.