Иран начал засев облаков, чтобы вызвать дождь на фоне сильнейшей за 50 лет засухи

Водохранилише Амиркабир, снабжающее водой Тегеран, заполнено на 8% своего объема

CentralAsia (CA) - Для борьбы с серьезным водным кризисом иранские власти начали операции по засеиванию облаков с целью вызвать осадки, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA на фоне самого засушливого падения за полвека.

Национальный центр прогнозирования погоды Метеорологических организаций Ирана сообщил в субботу, что количество осадков по всей стране сократилось примерно на 89% по сравнению со средним долгосрочным показателем, что делает эту осень самой сухой в Иране за последние 50 лет.

По данным IRNA, операция по засеиванию облаков проводилась «с помощью самолетов, оснащенных оборудованием для засеивания облаков» в бассейне озера Урмия на северо-западе страны.

Дальше засев облаков продолжится в провинциях Западный и Восточный Азербайджан, омываемых озером (иранские провинции граничат с Азербайджанской Республикой).

Этот процесс используется в Иране уже много лет: химические вещества распыляются в облаках, стимулируя высвобождение влаги в виде дождя.

Это происходит на фоне одной из сильнейших засух в истории Ирана, которая длится уже пятый год подряд. Ключевые водохранилища высыхают из-за рекордно низкого уровня осадков, власти изо всех сил пытаются сократить потребление воды, а жители отчаянно пытаются её экономить, чтобы предотвратить катастрофу.

Всего два десятилетия назад озеро Урмия было крупнейшим озером Ближнего Востока, и его местная экономика процветала благодаря отелям и ресторанам, обслуживающим туристов. Теперь же лодки ржавеют и стоят неподвижно на земле, которая быстро превращается в соляную равнину.

Изменение климата значительно ухудшает и без того серьезную ситуацию.

Острый водный кризис «вызвал тревогу по поводу поставок питьевой воды даже в крупных городах, включая столицу Тегеран», сообщило в воскресенье государственное иранское телевидение Press TV.

По словам главы Национального центра исследований засева облаков Мохаммада Мехди Джавадиан-Заде, эти операции по засеву облаков будут продолжаться до середины мая «будь то самолет или беспилотник, и если в стране будут подходящие системы», сообщает IRNA.

«Учитывая, что наша страна расположена в засушливых регионах и существует острая потребность в возобновляемых водных ресурсах, засев облаков проводится только с целью увеличения количества осадков в различных водосборных бассейнах», — добавил Джавадиан-Заде.