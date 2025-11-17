Состоялся крупнейший съезд правящей Монгольской народной партии — 31-й съезд

31-й съезд Монгольской народной партии пройдет с 15 по 17 октября. В первый день работы 31-го съезда Монгольской Народной партии (МНП) новым председателем партии был избран Учрал Ням-Осор, член Парламента Монголии, первый заместитель Премьер-министра и Министр экономики и развития.

Однако нынешний премьер-министр Занданшатар Гомбожав и бывший спикер Амарбаясгалан Дашзэгвэ накануне этого важного события объявили, что не будут участвовать в гонке за лидерство в партии, что и стало причиной раскола партии, который длился почти месяц.

Исполнительный совет выдвинул кандидатуру Учрала Ням-Осора члена Парламента, первого заместителя Премьер-министра на пост председателя МНП, а член партии и президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Лхагжав Баатаржав был выдвинут из зала заседания съезда.

Выборы председателя партии проводились тайным голосованием. Согласно результатам, объявленным председателем комиссии по подсчету голосов, депутатом Парламента, Министром градостроения, строительства и жилищного строительства Бат-Амгаланом Энхтайваном, из 2086 делегатов, отдавших свои голоса, 2079 голосов были признаны действительными, а семь – недействительными.

Победу одержал кандидат Учрал, набравший 94.95 процента голосов (1974 голоса от членов партии), а кандидат Лхагжав получил 105 голосов, или 5.05 процента.

Печать председателя партии Учралу Ням-Осору вручили бывший председатель МНП, 32-й и 33-й Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, бывший спикер Парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ, генеральный секретарь партии Содбаатар Янгуг, Премьер-министр Занданшатар Гомбожав, Вице-спикер Парламента Бат-Эрдэнэ Жадамба, председатель 31-го съезда, руководитель парламентской фракции МНП Батжаргал Жигжид. Они поздравили его и пожелали успехов.

Во второй день съезда обсуждались программа Монгольской народной партии и поправки в устав в соответствии с Законом о политических партиях.

Обсуждение, начавшееся в 9:00 утра, продолжалось более десяти часов. Участники всесторонне обсудили поправки в устав и высказали свои мнения.

Таким образом, делегаты 31-го съезда Монгольской народной партии обсудили и одобрили проект поправок в программу и устав партии.

Сегодня, в третий день съезда, состоится обновление состава надзорного комитета и избрание членов конференции.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

