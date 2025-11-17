Доход Фонда социального страхования увеличился на 15.9% за первые девять месяцев

CentralAsia (MNG) - По данным Главного управления социального страхования Монголии, доходы Фонда социального страхования за первые девять месяцев этого года достигли ₮4.85 трлн, что на 15.9% или ₮666.4 млрд больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Национальное статистическое управление Монголии сообщило, что этот рост был обусловлен главным образом ростом доходов Фонда пенсионного страхования на 14.2% (₮515,7 млрд) и ростом доходов Фонда страхования пособий на 24.4% (₮66.9 млрд).

За тот же период расходы Фонда социального страхования составили ₮4.38 трлн тугриков, увеличившись на 16.5% или на ₮620 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Расходы увеличились за счёт увеличения расходов Фонда пенсионного страхования на 15.7% (₮540 млрд) и Фонда страхования пособий на 20.8% (₮37.8 млрд).

За первые девять месяцев 2025 года Фонд пенсионного страхования выплатил ₮4.02 трлн в виде пенсий 520 400 человек, что на 2.5% (12 600 человек) больше числа пенсионеров и на 15.6% (₮541.5 млрд) больше общего объема пенсионных выплат по сравнению с предыдущим годом. Фонд страхования пособий выплатил ₮359.9 млрд 145 900 человек, увеличив число получателей на 7% (9600 человек) и общий объем выданных пенсий на 26.8% (₮76.1 млрд).

За первые девять месяцев 2025 года 2.4 миллиона человек получили услуги социального обеспечения на общую сумму ₮1.83 трлн. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число получателей сократилось на 4% (101 400 человек), в то время как общий объём выплат по пенсиям и пособиям по социальному обеспечению увеличился на 5.9% (₮101,1 млрд).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения