Монголия председательствует в Международном годе пастбищ и скотоводов ООН 2026

CentralAsia (MNG) - По инициативе Монголии Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций на своей сессии 2022 года провозгласила 2026 год Международным годом пастбищ и скотоводов (МГПС). В настоящее время Монголия возглавляет Руководящий комитет, который отвечает за координацию этой глобальной кампании.

Руководящий комитет собрался 13 ноября 2025 года в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме, Италия. Заседание прошло под председательством посла и постоянного представителя Монголии при ФАО Нарантунгалага Цэрэндоржа, который подчеркнул ключевую роль здоровых пастбищных экосистем в поддержании жизнеобеспечения скотоводов, содействии инклюзивному экономическому росту и повышении экологической устойчивости для устойчивого развития.

В ходе сессии Восточная Республика Уругвай была избрана сопредседателем Руководящего комитета. Делегаты рассмотрели и одобрили основные компоненты Международного года, включая его стратегическую программу, тематические приоритеты, условия финансирования, планы запуска, информационно-пропагандистской деятельности и пропагандистской деятельности, а также официальный логотип кампании.

В совещании приняли участие более 40 человек, включая делегатов из государств-членов ФАО, представителей международных и региональных организаций, а также старших должностных лиц Секретариата ФАО, которые приняли участие как лично, так и через виртуальные платформы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения