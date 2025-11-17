В Беларуси пройдут специальные учения ОДКБ

CentralAsia (CA) - Специальное учение ОДКБ «Барьер-2026» пройдет в следующем году на территории Беларуси, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты – начальник управления РХБ защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил республики Вячеслав Старков, передает РИА Новости.

«Необходимо сказать, что такое же учение, уже «Барьер-2026», пройдет в следующем году на территории Республики Беларусь. Будет продолжена практика совместного выполнения задач по ликвидации биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил ОДКБ», - сказал Старков в интервью телекомпании минобороны страны «ВоенТВ».

Он напомнил, что специальное учение «Барьер-2025» проходило в 2025 году на территории Таджикистана на полигоне Фахрабад. «В нем принимало участие подразделение восьмой бригады РХБ защиты (вооруженных сил Беларуси). Особенностью было то, что специалисты войск РХБ защиты совместно со специалистами медицинской службы практически выполняли совместные задачи по ликвидации биологических угроз. Они проводили специальную обработку и ликвидировали очаги биологического заражения», - отметил Старков.

Страны ОДКБ с 14 по 19 октября провели совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025» и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2025» в Таджикистане.