Забастовка остановилась на фоне соглашения о повышении заработной платы врачам и работникам здравоохранения в Монголии

CentralAsia (MNG) - На фоне постоянных усилий со стороны медицинских работников, профсоюзов и организаций, связанных со здравоохранением, а также после периода открытого и конструктивного диалога с заинтересованными сторонами в правительстве 13 ноября 2025 года было официально оформлено Дополнительное соглашение к Национальному трехстороннему соглашению по сектору здравоохранения на 2024–2026 годы.

Соглашение подписали министр здравоохранения Чинбурэн Жигжидсурэн, председатель Профсоюза работников здравоохранения Монголии Нарантуяа Чагнаа и президент Ассоциации частных организаций здравоохранения Монголии Зоригоо Шагдар, что подтверждает общую приверженность укреплению кадрового потенциала здравоохранения и содействию справедливому и устойчивому развитию сектора.

В соответствии с соглашением, утверждено поэтапное повышение должностных окладов врачей и работников сферы здравоохранения. В соответствии с постановлением правительства, должностные оклады работников категорий «Государственная служба – здравоохранение», «Государственная служба – специалисты» и «Государственная служба» будут поэтапно повышаться и достигнут ₮3 000 000 к концу 2026 года в соответствии со следующим графиком:

Повышение на 30% с 1 января 2026 г.

Повышение на 9% с 1 августа 2026 г.

Повышение на 9% с 1 сентября 2026 г.

Повышение на 9% с 1 октября 2026 г.

Повышение на 9% с 1 ноября 2026 г.

Повышение на 9% с 1 декабря 2026 г.

С 1 января 2027 года базовая заработная плата будет увеличена до ₮3 500 000.

Профсоюз работников здравоохранения Монголии подчеркнул, что совокупное увеличение базовой заработной платы на 75 процентов в течение одного года представляет собой историческое достижение в повышении профессионального статуса и социальной защиты работников здравоохранения Монголии.

