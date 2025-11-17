Cashmere Holding экспортирует свою продукцию в 10 стран в рамках национального движения «Белое золото»

Хурэлсух Ухнаа посетил фабрику по производству кашемира «Эвсэг» компании Cashmere Holding LLC

CentralAsia (MNG) - При поддержке Национального движения «Белое золото» Монголии компания Cashmere Holding LLC экспортирует свою кашемировую продукцию примерно в 10 стран мира.

В настоящее время на предприятии работают 750 человек, а его годовая мощность составляет 500 тонн сырого кашемира, 200 тонн пряжи и 500 000 трикотажных, 150 000 тканых и 15 000 швейных изделий и изделий. В связи с этим президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Энхбаяр Жадамба посетили кашемировую фабрику «Эвсэг» компании Cashmere Holding LLC, чтобы ознакомиться с ходом реализации национального движения «Белое золото», сообщает министерство.

В рамках инициативы «Белое золото» компания Cashmere Holding LLC получила льготные инвестиционные и оборотные кредиты от коммерческих банков. Эти средства были направлены на модернизацию прядильного, мотального и обезжиривающего оборудования, расширение фабрики и увеличение объемов закупок кашемира из внутренних источников.

В рамках программы, инициированной Президентом Монголии, правительство предоставило компании поддержку процентных ставок по кредитам, что позволило ей увеличить закупки сырья, модернизировать производство и расширить переработку и производство кашемира. В результате компания экспортирует шерсть и кашемировую продукцию в США, ФРГ, Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Италию, Японию и Российскую Федерацию, тем самым способствуя валютным поступлениям Монголии.

Заводы по переработке кашемира в Монголии имеют общую мощность производства 13 122 тонн гребенного кашемира в год, из которых 8 957 тонн могут быть переработаны отечественными предприятиями, а 4 165 тонн — предприятиями с иностранными инвестициями.

Хотя поголовье скота в Монголии составляет 57.6 млн голов, по состоянию на 2024 год шерсть, кашемир, кожа и шкуры составляют менее трех процентов от общего объема экспорта. Однако продажа кашемира составляет более 40 процентов годового дохода скотоводов.

