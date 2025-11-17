экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вредный воздух в Ташкенте сохранится несколько дней, - Узгидромет

CentralAsia (UZ) -  Резкое ухудшение качества воздуха в Ташкенте оказалось связано с температурной инверсией. Об этом Узгидромет сообщил после того, как в воскресенье показатели PM10 и PM2.5 значительно превысили норму.

По данным ведомства, резкие колебания температуры вызвали температурную инверсию. В такой ситуации вредные частицы не поднимаются в верхние слои атмосферы, а скапливаются у поверхности земли, что приводит к стремительному росту загрязнения.

В воскресенье, 16 ноября, качество воздуха в столице резко ухудшилось. К 20:00 концентрация PM10 достигла 373 мкг/м³ при норме 300 мкг/м³. Уровень PM2.5 поднялся до 202 мкг/м³, что более чем в три раза выше предельно допустимой нормы.

Узгидромет предупредил, что неблагоприятные условия сохранятся еще несколько дней. Жителям рекомендуют сократить пребывание на улице, а при выходе из дома пользоваться масками.

Ситуацию подтверждают и данные международного портала IQAir: утром 17 ноября индекс качества воздуха (AQI) в Ташкенте составил 173, что относится к категории «вредное». Концентрация PM2.5 оказалась в 17,3 раза выше рекомендованного ВОЗ среднегодового уровня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com