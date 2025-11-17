Строительство железной дороги Багахангай—Хунну-сити поможет снизить загруженность столицы

CentralAsia (MNG) - В настоящее время реализуется проект железнодорожной ветки, соединяющей Багахангай и Хунну-сити, с целью создания распределительной инфраструктуры от терминальной зоны Оргоч-Уул в долине Хөшиг.

В рамках проекта столица больше не будет разрешать перевозку опасных и импортных грузов через Улан-Батор, за исключением пассажирских, транзитных и топливных перевозок.

По данным администрации столичного губернатора, проект предусматривает строительство железной дороги III класса протяженностью 102.5 км с шириной колеи 1520 мм, тремя станциями, четырьмя разъездами и мостовым сооружением длиной 2.5 км. Строительство будет осуществляться в два этапа: первый этап охватит 87.85 км от станции Багахангай Улан-Баторской железной дороги до станции Хөшиг, а второй этап — оставшиеся 14.65 км.

Прогресс первого этапа работ по устройству нижнего и верхнего строения пути на станциях Багахангай—Хөшиг достиг 89,39%. Земляные работы выполнены на 94.96%, а строительство насыпи – на 96.34%. Завершен монтаж всех главных и поперечных балок моста длиной 652 метра, а общий объем работ по строительству моста достиг 91.6%. Завершение всего проекта запланировано на четвертый квартал следующего года.

В настоящее время в столице насчитывается 14 железнодорожных переездов, где пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог приводят к перекрытию движения примерно на четыре минуты каждый раз, когда проходит поезд, что в сумме составляет более 144 минут или более двух часов ежедневных сбоев.

Станции Улан-Батор, Толгойт и Амгалан Улан-Баторской железной дороги ежегодно обрабатывают в среднем 190 000 вагонов и 50 000 контейнеров, распределяя грузы по 10 центральным терминалам по более чем 300 подъездным путям. Весь этот грузопоток в настоящее время проходит через центр города, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру и усугубляет транспортные заторы.

После ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Багахангай – Хунну-сити движение опасных грузов будет перенаправлено из центра города, что будет способствовать развитию городов-спутников и стимулировать экономическую активность в регионе. В результате средняя скорость движения в столице, по оценкам, увеличится примерно на четыре процента.

На этапе строительства в качестве подрядчиков привлекаются национальные компании, при этом 30 процентов общего объема инвестиций направляется на внутренние строительные работы.

