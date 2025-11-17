ЕБРР предоставил кредит в размере $20 млн для поддержки сельского агробизнеса Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет до 20 миллионов долларов США (16,8 миллионов евро) Khan Bank, частному кредитору Монголии, для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в сельскохозяйственном секторе.

Финансирование позволит Khan Bank расширить кредитование сельских агропредприятий, улучшить управление климатическими рисками и стимулировать «зелёные» инвестиции среди малых отечественных предприятий. Ожидается, что не менее 15% средств будет направлено на поддержку экологически устойчивых проектов, повышающих устойчивость к изменению климата и смягчающих последствия его изменения для местных агропредприятий.

Это первый кредит ЕБРР в Монголии и Центральной Азии, специально предназначенный для агробизнеса. Он направлен на расширение масштабов климатически оптимизированного финансирования и расширение доступа к финансированию для малообеспеченных сельских предприятий. Проект также поддерживает национальную дорожную карту устойчивого финансирования Монголии.

Сельское хозяйство обеспечивает более 7% ВВП Монголии и обеспечивает занятость значительной части сельского населения. Сектор сталкивается с проблемами, связанными с экстремальными погодными условиями, деградацией пастбищ, устаревшей инфраструктурой и слабой логистикой. Новые фонды и передовые финансовые продукты помогут скотоводам и небольшим перерабатывающим предприятиям в отдаленных районах повысить свою устойчивость.

Проект также получит техническую помощь в рамках программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса», финансируемой Европейским союзом.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Монголию почти 2,55 млрд евро в 160 проектов, при этом около 90% финансирования направлено в компании частного сектора.

