МОТ поддерживает правительство в упрощении административных процессов для ММСП в Монголии

CentralAsia (MNG) - Международная организация труда (МОТ) сотрудничает с правительством Монголии в целях упрощения процессов регистрации и лицензирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП), снижения административного бремени и содействия формализации через платформу электронного бизнеса.

На долю МСП приходится почти 70% общей занятости в Монголии. Однако многие из них сталкиваются со значительными трудностями при доступе к государственным услугам из-за длительных процедур. Для устранения этих препятствий МОТ совместно с соответствующими министерствами организовала 28 октября 2025 года семинар, посвященный ускорению регистрации и лицензирования МСП.

Семинар был посвящен улучшению доступа к информации, оптимизации процессов регистрации и обеспечению соблюдения требований. Открывая мероприятие, национальный координатор МОТ П. Болормаа подчеркнула важность борьбы с неформальной занятостью и содействия социальной справедливости посредством достойного труда. Национальный координатор проектов МОТ Д. Мөнхтогтох подчеркнул важность интеграции микро- и малых предприятий в платформу электронного бизнеса, отметив, что цифровые решения могут повысить эффективность, сократить расходы и способствовать взаимодействию государственных систем.

Участники узнали о международных перспективах платформы E-Business от С. Тэнгиса, советника первого заместителя премьер-министра и министра экономики и развития, а также от Б. Мягмарнарана, директора Академии E-Mongolia, который проанализировал текущую платформу и призвал предприятия делиться отзывами, чтобы лучше адаптировать услуги к своим потребностям.

Участники также обсудили сохраняющиеся проблемы, включая ограниченный обмен данными между государственными органами и сохраняющуюся необходимость в бумажных документах, несмотря на их цифровую загрузку. Эти выводы подчёркивают необходимость полной цифровой интеграции для улучшения качества услуг для ММСП.

В перспективе МОТ продолжит тесное сотрудничество со своими участниками, партнёрами и частным сектором для внедрения практических решений, упрощающих процессы, укрепляющих цифровые платформы и создающих благоприятную среду для процветания ММСП. Эти усилия являются ключевым шагом на пути к формализации, повышению производительности и продвижению достойного труда в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения