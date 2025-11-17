Токаев подписал закон об искусственном интеллекте

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об искусственном интеллекте, сообщила пресс-служба Акорды.

Документ впервые закрепляет новые юридические понятия: искусственный интеллект, модель, система, библиотека данных, синтетический результат. Суть закона заключается в установлении правовой и организационной базы использования ИИ:

обеспечение прозрачности и безопасности работы систем искусственного интеллекта;

определение особенностей применения технологий государственными органами и квазигосударственными организациями;

расширение компетенций правительства в формировании государственной политики в сфере ИИ;

уточнение прав и обязанностей всех участников отношений в области ИИ.

Закон предусматривает разработку нормативных актов, регулирование стандартов, мониторинг рисков и защиту прав пользователей. Также устанавливаются права и обязанности всех участников отношений в области ИИ, включая разработчиков, операторов систем, госорганов и конечных пользователей.

Также президент подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам ИИ и цифровизации. Первый блок поправок направлен на приведение законодательных актов в соответствие с законом об искусственном интеллекте.

Второй блок поправок направлен на совершенствование законодательства по иным вопросам. Документ регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории Казахстана. До этого он был разрешён только на территории Международного финансового центра "Астана".

Для усиления защиты персональных данных казахстанцев введено требование по сроку действия согласия на их обработку. Субъект или его законный представитель имеют право отозвать согласие на сбор и обработку таких данных.

Кроме этого, усовершенствован механизм маркировки товаров путём введения для субъектов внутренней розничной торговли требования по учёту операций через контрольно-кассовые машины путём считывания средств идентификации.

Несколько поправок усиливают требования по обеспечению информационной безопасности.

