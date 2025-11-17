Дожди, снег и гололед ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 18 по 20 ноября, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода: ожидаются осадки в виде дождя и снега, в северных регионах – с низовой метелью и гололедом, сообщает «Казгидромет».

Только на юго-западе и 19-20 ноября на востоке страны ожидается погода без осадков. Также по республике синоптики прогнозируют усиление ветра и туманы.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается. Только на востоке страны ночью похолодает до -6-23 градусов, днем будет +2+10 градусов.

