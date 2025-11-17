Бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину заочно приговорили к смертной казни

CentralAsia (CA) - Суд заочно приговорил бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности, связанных с жестоким подавлением протестов в 2024 году, сообщает CNN.

Коллегия из трех судей Международного трибунала по преступлениям (это специальный внутренний суд Бангладеш) признала Хасину ответственной за подстрекательство к убийствам протестующих, совершенным силовиками.

Ей также были предъявлены обвинения, связанные с приказом использовать летальное оружие, дроны и вертолеты для подавления беспорядков. Она все обвинения отрицает. Вместе с Хасиной, как пишет «Би-би-си», были приговорены бывший министр внутренних дел и начальник полиции.

Шейх Хасина была премьером Бангладеш с 1996 по 2001 год, а затем — с 2009 года. В августе 2024 года она ушла в отставку и бежала за границу на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки. Сейчас она находится в Индии.

Студенческие демонстрации в Бангладеш начались из-за существующей в стране системы квот, которая резервировала 30% рабочих мест в госсекторе за родственниками участников войны за независимость от Пакистана. В итоге большинство квот были отменены, но демонстранты продолжили протестовать, требуя прекращения насилия по отношению к ним. В августе протестующие подожгли офис партии «Авами лиг» в столице Бангладеш Дакке, а также разгромили резиденции Шейх Хасины и главы МВД и захватили здание парламента. По данным Управления ООН по правам человека, за 46 дней протестов погибли до 1400 человек.