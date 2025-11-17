Президенты Узбекистана и Туркменистана открыли совместную зону приграничной торговли

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и находящийся с визитом в соседней стране глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов запустили совместную зону приграничной торговли «Шават — Дашогуз». Церемония открытия объекта состоялась после завершения переговоров на высшем уровне, уточняет пресс-служба узбекского лидера.

На территории приграничной зоны размещены административные здания дирекции, таможенной, карантинной, фитосанитарной и ветеринарной служб, торговый павильон, складские помещения, вместительная автостоянка, медицинский пункт и гостиница.

Здесь же созданы условия для оказания государственных услуг по принципу «одного окна». Предприниматели и покупатели смогут пользоваться интерактивными системами, включая банковские.

Отмечается, что деятельность зоны будет способствовать наращиванию торгово-экономических отношений между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом (область) Туркменистана — двух регионов, где суммарно проживают свыше 3,5 млн человек.

На переговорах с участием Мирзиёева и Бердымухамедова обсуждались договоренности о продолжении проекта. В частности, планируется создать аналогичную торговую зону в другом приграничном районе — «Алат — Фараб».

В целом стороны указали на положительную динамику развития экономических взаимоотношений. Так, за последние годы товарооборот вырос в два раза, превысив отметку $1 млрд. Причем есть все возможности, чтобы увеличить показатель до $2 млрд за счет расширения номенклатуры и эффективного использования режима свободной торговли.

В плане промышленной кооперации обсуждалась важность активного привлечения бизнеса к запуску новых проектов по производству стройматериалов, фармацевтической продукции, продуктов питания и других товаров, востребованных на рынке.

Между Узбекистаном и Туркменистаном выстроено эффективное и взаимовыгодное партнерство в энергетике. Главы государств условились в будущем перейти к реализации более масштабных инициатив, в том числе по совместному освоению перспективных месторождений полезных ископаемых.

Особое внимание уделялось вопросам транспорта. Подчеркивалось, что сегодня растут объемы грузоперевозок, упрощаются таможенно-логистические процедуры. Вместе с тем достигнута договоренность развивать порт Туркменбаши, а также возобновить прямые авиарейсы между Ташкентом и Ашхабадом.

Примером сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере являются успешное проведение в Ургенче и Ташкенте Дней культуры Туркменистана и демонстрация туркменских фильмов. Для продолжения обмена решено регулярно проводить взаимные концерты и гастроли театров, организовать Форум молодежи в Хиве, расширить практику создания совместных кинолент. Также будут активизированы контакты в области здравоохранения и медицинских технологий.

Президенты двух стран договорились о том, что до конца текущего года состоятся очередные заседания Межправительственной комиссии и Делового совета. А для реализации инициатив, согласованных на переговорах, создадут «дорожную карту», которая станет планом совместных действий по укреплению всестороннего сотрудничества соседних государств.

По итогам встречи Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Кроме того, в присутствии руководителей республик состоялся обмен рядом документов, в числе которых:

договор о функционировании Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли;

соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;

соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;

меморандум о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов в целях перевозки нефтяных продуктов и жидких химических грузов.