В Саудовской Аравии загорелся автобус с паломниками. Умерли 45 пассажиров
- Азия и мир, происшествия
- 19:44, 17 ноября 2025
- Просмотров: 5170
CentralAsia (CA) - Как минимум 45 паломников из Индии 17 ноября погибли после того, как автобус с ними столкнулся с дизельным цистерной и загорелся недалеко от Медины в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Indiatoday.
В результате столкновения вспыхнул пожар, который привел к смерти и ранениям пассажиров.
По информации местных СМИ, среди жертв было не менее 11 женщин и 10 детей, а выжил только один пассажир. Но информация уточняется.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.