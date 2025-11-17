В Саудовской Аравии загорелся автобус с паломниками. Умерли 45 пассажиров

CentralAsia (CA) - Как минимум 45 паломников из Индии 17 ноября погибли после того, как автобус с ними столкнулся с дизельным цистерной и загорелся недалеко от Медины в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Indiatoday.

В результате столкновения вспыхнул пожар, который привел к смерти и ранениям пассажиров.

По информации местных СМИ, среди жертв было не менее 11 женщин и 10 детей, а выжил только один пассажир. Но информация уточняется.