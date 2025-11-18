Горнолыжник Ариунбат впервые квалифицировался на зимние Олимпийские игры

CentralAsia (MNG) - Горнолыжник сборной Монголии Ариунбат Алтанзул впервые прошел отбор на зимние Олимпийские игры.

По данным Федерации лыжного спорта Монголии, Ариунбат выполнил квалификационный стандарт в ходе международных соревнований из четырёх заездов, прошедших на крытом горнолыжном комплексе в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Спортсмены, претендующие на участие в зимних Олимпийских играх «Милан-Кортина 2026», должны были набрать средний балл не выше 120 по результатам пяти лучших заездов. Ариунбат набрал средний балл 108.18, официально обеспечив себе путёвку на XXV зимние Олимпийские игры. Благодаря этому достижению Монголия впервые в своей спортивной истории отправит спортсмена на Олимпийские игры по горнолыжному спорту.

Таким образом, Монголия обеспечила себе путёвку трех спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Ранее лыжники Ачбадрах Батмөнх и Ариунтунгалаг Энхбаяр получили олимпийскую квалификацию, а результат Ариунбата добавляет третьего спортсмена в состав сборной.

Под руководством тренера национальной сборной Тэмуулэна Ариунбат занял шестое и седьмое места в четырёх заездах. В своих лучших заездах он набрал 88.55 и 94.94 балла, доведя средний результат за пять заездов до 108.18 балла, что соответствует олимпийскому квалификационному стандарту.

