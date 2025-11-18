В Монголии проживают более 37 000 иностранных граждан

По состоянию на 31 октября 2025 года в Монголии зарегистрировано 37 939 иностранных граждан из 132 стран, находящихся в официальных или личных целях.

По национальности самые большие группы – из Китайской Народной Республики (24 626), Российской Федерации (2 720), Республики Корея (1 594) и США (1 004), а также 7 995 граждан из других стран.

Согласно статье 27.4 Закона Монголии «О правовом положении иностранных граждан», количество иностранных граждан, проживающих в Монголии в личных целях, не должно превышать трёх процентов от общей численности населения страны, при этом для каждой отдельной национальности установлен лимит в один процент. Исходя из текущей численности населения Монголии, это позволяет проживать до 106 345 иностранных граждан, при этом не более 35 000 человек из каждой страны. В настоящее время доля иностранных граждан, проживающих в личных целях, составляет 1.05 процента от общей численности населения.

Из общего числа иностранных резидентов 537 находятся в Монголии с официальными целями, 21 723 – работают, 5087 – учатся, 1769 – имеют статус иммигранта, а 141 – проживает в Монголии по религиозным причинам. Кроме того, 5248 иностранцев проживают в Монголии в целях инвестиций, а 2431 – по семейным обстоятельствам.

За последние пять лет число иностранных граждан, имеющих официальный или частный вид на жительство в Монголии, увеличилось на 23 тысячи.

Статистика иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Монголии для служебных и личных целей, за последние пять лет:

Департамент иностранных граждан и гражданства регулярно ежемесячно публикует статистическую информацию о регистрации и учете иностранных граждан, проживающих в Монголии, в разделе «Открытая информация» официального сайта ведомства (immigration.gov.mn). Граждане, юридические лица и организации имеют полный доступ к сайту для получения информации.

