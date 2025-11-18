Правительство Монголии намерено приватизировать 10–51% акций MIAT

Правительство работает над повышением эффективности государственных компаний. Оно сосредоточится на предотвращении конкуренции государства с частным сектором.

Оно работает над тем, чтобы положить конец хищениям, с которыми сталкиваются государственные компании, и сделать их деятельность прозрачной и открытой. В период с 2010 по 2025 год правительство сделало прозрачными 581 из 586 контрактов компании «Эрдэнэс Таван Толгой». В настоящее время правительство работает над обеспечением прозрачности пяти международных контрактов.

Законопроект о государственных и муниципальных предприятиях внесен в парламент и находится на рассмотрении. Законопроект о государственном имуществе также внесен в парламент. Принятие этих двух законов предоставит правительству законную возможность провести масштабные реформы.

Правительство также представит парламенту на осенней сессии политические документы по приватизации 10–51 процента авиакомпании MIAT, Төрийнбанка, ТЭЦ-3 и государственных электрораспределительных компаний.

