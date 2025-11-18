Премьер Монголии прибыл в Москву на встречу глав правительств ШОС

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Москву, Россия, 17 ноября 2025 года для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Премьер-министра Занданшатара приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Энхтувшин Өлзийсайхан, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Юрьевич Галузин и директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Викторович Богдашев.

Заседание ШОС состоится в Москве 17–18 ноября 2025 года. В ходе заседания запланированы переговоры премьер-министра Занданшатара с председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

ШОС, основанная в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, в настоящее время объединяет 27 государств-членов, наблюдателей и партнёров по диалогу. Монголия является одной из двух стран-наблюдателей организации.

