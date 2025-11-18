ФСБ РФ заявила о предотвращённом теракте: СМИ назвали целью Сергея Шойгу

CentralAsia (CA) - Российская служба безопасности ФСБ России заявила, что несколько дней назад был предотвращён теракт против одного из высших чиновников страны. Имя официально не раскрывалось.

Издание «Московский комсомолец» заявило, что этим чиновником является Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России.

По версии СМИ, место подготовки покушения — Троекуровское кладбище в Москве, где Шойгу должен был посетить могилы родственников.

СМИ сообщают о задержании трёх соучастников: супружеской пары из России и одного человека из стран Центральной Азии.

Сообщается, что диверсионная группа якобы действовала «по заданию украинских спецслужб».