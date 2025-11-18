Монголия присоединяется к Конференции по ядерному разоружению в Латинской Америке и Карибском бассейне

CentralAsia (MNG) - Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций Анхбаяр Нямдорж принял участие в 29-й Конференции Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), состоявшейся в Мехико, Мексиканские Соединенные Штаты, 13 ноября 2025 года. Об этом сообщается на странице МИД Монголии в Facebook.

В своем выступлении посол Анхбаяр Нямдорж выразил благодарность за приглашение Монголии впервые принять участие в качестве наблюдателя в очередном заседании агентства и подчеркнул жизненно важную роль зоны, свободной от ядерного оружия, в развитии международного сотрудничества, укреплении региональной и глобальной стабильности и построении взаимного доверия между государствами.

В рамках конференции Министерство иностранных дел Монголии и ОПАНАЛ подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для институционализации двустороннего сотрудничества в области ядерного разоружения и нераспространения. Меморандум устанавливает рамки для технического взаимодействия, политического диалога и инициатив по наращиванию потенциала. Он включает положения о совместных инициативах по выполнению договора, обмене передовым опытом и стратегическими данными, а также об укреплении взаимодействия с другими региональными структурами зон, свободных от ядерного оружия, в соответствии с целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Договор Тлателолко, подписанный в 1967 году, объявляет Латинскую Америку и Карибский бассейн первой в мире зоной, свободной от ядерного оружия. Сегодня участниками этого договора являются 33 государства региона. Он полностью запрещает разработку, приобретение, испытание, развертывание и передачу ядерного оружия, укрепляя региональный мир и способствуя глобальным усилиям по нераспространению.

