Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранными работниками.

Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры с мигрантами при превышении региональных лимитов на рабочие места. Этим документом вносятся изменения в статью 327.6 Трудового кодекса РФ. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами от фракции «Новые люди». По их оценкам, это позволит снизить риски судебных разбирательств со стороны уволенных сотрудников.

С 2014 года субъекты РФ получили право устанавливать ежегодные лимиты на привлечение иностранных работников. Предприятия в таком случае обязаны сокращать численность мигрантов, иначе им грозит административная ответственность: для юридических лиц за это предусмотрены штрафы от 800 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок от двух недель.