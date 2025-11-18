экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Никол Пашинян посетит Казахстан с официальным визитом

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

«По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 20-21 ноября Астану с официальным визитом посетит Никол Пашинян», – говорится в сообщении.

Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.

 

