Никол Пашинян посетит Казахстан с официальным визитом
- Азия и мир, политика
- 10:03, 18 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
«По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 20-21 ноября Астану с официальным визитом посетит Никол Пашинян», – говорится в сообщении.
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.
