Путин подписал закон, обязывающий выпускников медвузов три года отработать в государственных учреждениях
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отработках для выпускников ординатуры и о прохождении обязательного периода наставничества для выпускников медицинских вузов.

Выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет под руководством наставника (более опытного врача). Это можно сделать только в медицинской организации, которая участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам (в основном это государственные учреждения).

Ординаторы, поступившие на бюджет, обязаны будут заключать договор о целевом обучении и отрабатывать по специальности не менее трех лет в медицинском учреждении, с которым у них заключен договор. Если ординатор отказывается подписать договор, он сможет продолжить обучение на платной основе при наличии мест.

В случае досрочного расторжения договора ординатор, заключивший договор о целевом обучении, должен выплатить стоимость обучения. Студенты, заключившие договор о целевом обучении в медицинских вузах, в аналогичном случае должны будут выплатить стоимость обучения в двойном размере.

