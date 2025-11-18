экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия предложит три инициативы на COP17

CentralAsia (MNG) -  В рамках Конференции ООН по изменению климата (COP30) 17 ноября 2025 года в немецком павильоне в Белене, Бразилия, состоялось мероприятие высокого уровня под названием «От разговоров к действиям: как сделать COP30 поворотным моментом для синергетических действий в области климата и природы». 

Министр окружающей среды и изменения климата Монголии Батбаатар Бат принял участие в заседании, представив планы и руководящие принципы политики по решению сложных экологических проблем Монголии, включая изменение климата, биоразнообразие и деградацию земель, посредством согласованных действий. В ходе заседания Монголия объявила о том, что предложит три важные инициативы на COP17. Об этом сообщается на странице министерства окружающей среды и изменения климата Монголии в Facebook.

Министр Батбаатар заявил, что в ходе 17-й сессии Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая состоится в Улан-Баторе в 2026 году, Монголия предложит три инфраструктурные инициативы: Инициатива по лидерству в пастбищах, Комплексное управление водными и земельными ресурсами и Решения по развитию природной инфраструктуры.

Министр Батбаатар подчеркнул, что эти инициативы направлены на укрепление связи между землей, климатом и биоразнообразием, а также на масштабирование комплексных решений по восстановлению ландшафтов во всем мире.

