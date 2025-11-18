В Нигерии вооружённые люди напали на школу, убили учителя и похитили не менее 25 учениц

CentralAsia (CA) - Вооружённые боевики напали на среднюю школу для девочек на северо-западе Нигерии, убили учителя и похитили не менее 25 учениц, сообщает BBC.

По информации полиции, нападавшие вступили в перестрелку с дежурившими сотрудниками полиции, после чего перелезли через ограждение и силой увели девочек из школьного общежития.

Один сотрудник школы погиб, пытаясь защитить учениц. Ещё один получил огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

Как рассказали очевидцы, боевики начали беспорядочно стрелять, чтобы посеять панику.

Полиция заявила, что направила в район происшествия дополнительные подразделения, а также военнослужащих и группы самообороны. В близлежащих лесах проводят поисково-спасательную операцию.

За последнее десятилетие школы на севере Нигерии часто становились мишенью для вооружённых группировок, которые похищают детей и подростков, чтобы получить выкуп или заключить сделки с правительством.

Последнее крупное похищение произошло в марте 2024 года, когда из школы в Куриге, штат Кадуна, было похищено около 300 учеников.