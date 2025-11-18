В Казахстане в результате пожара в частном доме погибли 12 человек, среди них девять детей

CentralAsia (KZ) - В пожаре в двухэтажном частном доме в Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, среди них 9 детей. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

Когда пожарные прибыли на место, здание уже было полностью охвачено огнём. Во время тушения и разведки спасатели эвакуировали трёх человек без сознания — их передали медикам.

По словам соседей, в доме находились гости — накануне хозяева проводили мероприятие.

Пожарные отчитались, что пламя ликвидировано на площади 360 кв. м. На месте продолжают работать все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.

«Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области. Правительству и акиму области поручили оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии», - сказали в Акорде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в горящем доме находились две семьи — родители с детьми, и что в момент ЧП обрушилась крыша.

Госпитализированы двое взрослых и один ребёнок. Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

По поручению президента создана правительственная комиссия, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. В её состав вошли представители МЧС, МВД, Минздрава, Минтруда и акимата региона.

Комиссия должна установить причины пожара. Семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь. Акимату поручено организовать похороны. Аким области уже выразил соболезнования родным и близким погибших.

