Мишустин похвалил знание русского языка премьер-министра Монголии

// Александр Корольков/РГ

CentralAsia (MNG) - Мишустин отметил владение монгольским премьер-министром русским языком, однако его монгольский коллега предпочел отвечать на своем родном языке. Об этом передает RG.RU.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел в Москве переговоры со своим монгольским коллегой Занданшатаром Гомбожавом. В российскую столицу он прибыл для участия в Совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе встречи даже языковой барьер не помешал взаимопониманию с монгольской стороной, поскольку Занданшатар окончил российский вуз и свободно владеет русским языком. «Монголия — наш стратегический партнёр в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заверил Михаил Мишустин.

Для укрепления гуманитарного сотрудничества Россия помогает Монголии в подготовке национальных кадров. Более 70 тысяч монгольских граждан окончили российские высшие и средние учебные заведения. «Очень приятно, что один из таких представителей Монголии — это вы, и считаем важным расширять преподавание русского языка в Монголии», — заявил Мишустин.

Премьер-министр Занданшатар не говорил по-русски с Мишустиным. Он произнёс вступительное слово на родном языке. «Хотел бы как раз развивать с вами равные отношения, а также всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими странами. Мы будем над этим работать», — заявил Занданшатар позицию монгольской стороны на своем родном языке. Эти слова были переведены его переводчиком.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения