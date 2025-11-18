экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Строительство АЭС в Монголии может стать флагманом партнерства с РФ, — Росатом
// atommedia.online

CentralAsia (MNG) -  Строительство в Монголии атомной станции малой мощности (АСММ) может стать флагманским проектом российско-монгольского сотрудничества на десятилетия вперед. Об этом заявил глава монгольского представительства госкорпорации «Росатом» Сергей Демин на научно-образовательном семинаре «Атомная энергетика: шаг в будущее», сообщает ТАСС.

«Считаем перспективным и важным наращивание партнерства с Монголией в сфере атомной энергетики. Уверены, что строительство в Монголии атомной станции малой мощности может стать флагманским проектом российско-монгольского сотрудничества на десятилетия вперед. Ключевое преимущество российских проектов — референтность. Мы предлагаем технологии, которые уже показали свою надежность и эффективность в России», — сказал Демин.

Он отметил, что главная задача для сторон — подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве АСММ в Монголии. В качестве одной из потенциальных площадок рассматривается район, где проектируется город Новый Хархорум на месте бывшей столицы Монгольской империи.

«Сегодня в мире 70 проектов станций малой мощности, но референтные предложения только у Росатома. Реакторы РИТМ-200, которые мы предлагаем Монголии, — это современная технология, доказавшая свою надежность за годы работы на самых мощных атомных ледоколах в условиях Арктики», — отметил представитель Росатома.

