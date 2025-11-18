Узбекистан подписал договор об экспорте электроэнергии в Афганистан в 2026 году

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Узбекистан продолжит поставлять электроэнергию в соседний Афганистан на протяжении всего 2026 года. Договоренность подкреплена соглашением, подписанным сторонами 17 ноября в Ташкенте, сообщает пресс-служба узбекского Министерства энергетики.

Уточняется, что документ был заверен по итогам переговоров главы ведомства Журабека Мирзамахмудова и директора афганской компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Абдула Бори Омара.

По данным Минэнерго, сделка соответствует политике Узбекистана и инициативам президента республики Шавката Мирзиёева, озвученным им в сентябре текущего года на 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей 16 ноября в Ташкенте. Напомним, Узбекистан заявил о твердой поддержке экономики Афганистана, что служит дальнейшему укреплению сотрудничества между странами.

В связи с чем между соседними государствами реализуются крупные проекты в энергетической сфере. Так, на встрече Мирзамахмудова с руководителем DABS подробно обсуждался вопрос строительства высоковольтных линий электропередачи и подстанций на территории Афганистана, а также ускорение темпов проведения этих работ.

В сентябре 2025 года Узбекистан приступил к практической реализации проектов в сфере энергетики Афганистана на сумму $250 млн. Тогда уточнялось, что речь идет о строительстве линии электропередачи 500 кВ Сурхан — Пули-Хумри, модернизации подстанций Дашт-и-Алван и Арганди, а также продление линии 220 кВ до подстанции Шейх Месри и расширение данного объекта.

Ожидается, что после завершения работ Афганистан будет получать от Узбекистана от 800 до 1000 МВт электроэнергии, что существенно усилит энергетическую инфраструктуру страны. Реализацию проектов планируется завершить в первом квартале 2027 года.

В августе текущего года руководство DABS заявило, что Афганистан закупает 800 МВт электроэнергии у Туркменистана, Ирана, Узбекистана и Таджикистана, при этом собственное производство составляет 250 МВт. Глава компании Абдул Бори Омар добавлял, что импорт электричества обходится бюджету его страны в сумму от $250 млн до $280 млн ежегодно.