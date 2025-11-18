Зеленский поедет в Турцию для перезапуска переговоров о завершении конфликта в Украине

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта. Для этого он едет в Турцию. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

«Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», - заявил украинский президент.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф завтра встретится с Зеленским в Турции.

Российская сторона не сообщала об участии в переговорах.

Вечером 15 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что по поручению президента страны провел через посредников консультации в Турции и ОАЭ по поводу возобновления обмена военнопленными с Россией. По его словам, стороны согласились активировать стамбульские договоренности. «Речь идет об освобождении 1 200 украинцев», — добавил Умеров. Кто участвовал в этих обсуждениях, не уточняется.

Последняя встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле в конце июля — это был третий раунд переговоров после возобновления контактов весной 2025 года.