Первую АЭС Казахстана назвали «Балхаш»

CentralAsia (KZ) - В Казахстане определили название первой АЭС. Она получит имя «Балқаш атом электр станциясы», сообщили в Агентстве по атомной энергии РК. Такое наименование предложили больше всего казахстанцев.

«Название «Балқаш» атом электр станциясы» предложили 882 граждан, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса. Выбранное название также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку», – сообщили в Агентстве.

Комиссия также определила названия на русском и английском языках: Атомная электростанция «Балхаш» и Balkhash Nuclear Power Plant.

Всего конкурсная комиссия рассмотрела более 100 наименований. В голосовании участвовали более 27 тыс. казахстанцев старше 16 лет. Участники предложили 10,5 тыс. уникальных вариантов названий.

Конкурс проводили с 25 сентября по 10 октября 2025 года на платформе eGov Mobile. Его проведение предложил президент Касым-Жомарт Токаев.

Конкурсную комиссию создали 5 сентября 2025 года. В ее состав вошли эксперты в области атомной энергетики, филологии, истории и представители общественности.

Первую АЭС строят в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области. Старт работ дали 8 августа, консорциум по строительству АЭС возглавляет «Росатом».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения