С 2022 года число возбужденных в Узбекистане дел о наемничестве выросло более чем в семь раз

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - За последние три года количество уголовных дел по статье 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана увеличилось более чем в семь раз — с 19 в 2022-м до 139 в 2025-м. Об этом говорится в документальном фильме «Узокдан изланган бахт» («Счастье, которое ищут вдали»), подготовленном Службой государственной безопасности (СГБ) страны.

По данным спецслжбы, с 2022 года в Узбекистане было возбуждено 338 уголовных дел по фактам участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом. В СГБ подчеркнули, что каждый год правоохранительные органы выявляют сотни граждан, вступающих в религиозно-экстремистские или международные террористические организации, а также примыкающих к иностранным военным структурам в качестве наемников. Большинство фигурантов были вовлечены в военные действия после контактов с преступными структурами или обманом. В отдельных случаях мотивом служила материальная выгода.

Статистика по уголовным делам по статье 154 УК такова: 2022 год — 19 дел, 2023 год — 68, 2024 год — 112, 2025 год — 139.

По части первой статьи 154 участие в боевых действиях на стороне иностранного государства или вооруженного формирования карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. По части второй (вербовка, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также их использование в военных действиях) — от семи до двенадцати лет.