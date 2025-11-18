Песков: Представителей России на переговорах Зеленского и Уиткоффа в Турции не будет
- Азия и мир, политика
- 17:31, 18 ноября 2025
- Просмотров: 1417
Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - На переговорах в Стамбуле с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Стамбуле представителей России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, представителей России завтра в Турции не будет»,— сказал представитель Кремля журналистам.
Владимир Зеленский ранее сообщил, что 19 отправится в Турцию, чтобы «активизировать» переговоры и предложить партнерам «наработанные решения», а также возобновить обмен военнопленных. По данным источника Reuters, к нему присоединится Стив Уиткофф.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.