Песков: Представителей России на переговорах Зеленского и Уиткоффа в Турции не будет
Предыстория: Зеленский поедет в Турцию для перезапуска переговоров о завершении конфликта в Украине

CentralAsia (CA) -  На переговорах в Стамбуле с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Стамбуле представителей России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, представителей России завтра в Турции не будет»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что 19 отправится в Турцию, чтобы «активизировать» переговоры и предложить партнерам «наработанные решения», а также возобновить обмен военнопленных. По данным источника Reuters, к нему присоединится Стив Уиткофф.

