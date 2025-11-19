Больница «Монголия-Япония» внедряет новейшие лазерные технологии

CentralAsia (MNG) -

Больница «Монголия-Япония» при Монгольском национальном университете медицинских наук (МНУМН) внедрила систему селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) «Ellex SLT Tango» — современную технологию, предназначенную для снижения внутриглазного давления.

Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) — это малоинвазивная, нетрамватичная операция, которая имеет доказанную эффективность по всему миру. СЛТ является золотым стандартом лечения глаукомы.

Установка была осуществлена ​​в рамках сотрудничества МНУМН и австралийской международной организации Sight for All при поддержке посольства Содружества Австралии в Монголии.

Согласно международным клиническим рекомендациям, система Ellex SLT Tango, используемая для селективной лазерной трабекулопластики, признана безопасным и высокоэффективным методом первой линии лечения открытоугольной глаукомы. Ожидается, что новая технология значительно повысит качество и доступность лечения глаукомы в Монголии.

Глаукома — это целый ряд нарушений, при которых наблюдается увеличение внутриглазного давления, появление патологических процессов в зрительном нерве вплоть до его атрофии и абсолютной потере зрения. Это коварное хроническое заболевание, которое на протяжении длительного времени может себя не проявлять никакими симптомами. Поэтому важно периодически проходить диагностику глаукомы и при необходимости не откладывать лечение.

МНУМН сообщил, что в церемонии открытия приняли участие ректор MNUMS Дамдиндорж Болдбаатар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Монголии Лео Цзэн, президент больницы «Монголия-Япония» Баясгалан Пурэвдорж, а также преподаватели, офтальмологи, сотрудники и врачи-ординаторы кафедры офтальмологии.

Tango Neo™ сочетает в себе полнофункциональный SLT-лазер с мощным и точным YAG-лазером, помогая более эффективно лечить пациентов как с OAG, так и с ACG, а также обеспечивая высокоэффективное решение для процедур капсулотомии.

Разработанный и созданный компанией Ellex, аппарат Tango Neo сочетает в себе 30-летний опыт производства и передовые технологии для обеспечения стабильно высоких результатов лечения. Благодаря фирменному запатентованному двухрежимному лазерному резонатору, позволяющему мгновенно и надежно переключаться между режимами SLT и YAG, а также специально разработанному блоку питания, обеспечивающему оптимальную стабильность системы и улучшенную стабильность от импульса к импульсу, Tango Neo позволяет проводить процедуры SLT и YAG с повышенной точностью и эффективностью в долгосрочной перспективе.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения