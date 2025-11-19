Сервис Google Pay появился в Монголии после Apple Pay

CentralAsia (MNG) -

В зависимости от региона, Alipay и Wechat популярны в Азии, а Apple Pay и Google Pay — в Америке и Европе. Например, 774 миллиона пользователей ежедневно совершают платежи через Apple Pay, а 200–250 миллионов — через Google Pay.

Google Pay остается удобным инструментом для бесконтактных платежей, популярным среди пользователей по всему миру из-за своего удобства и возможности интеграции с любыми устройствами.

С внедрением Google Pay Монголия расширила свои возможности по совершению простых, легких и надежных платежей не только внутри страны, но и за рубежом, используя технологические достижения, соответствующие международным стандартам. В то же время определенная доля из вышеупомянутых 200–250 миллионов пользователей, приезжающих в нашу страну с целью туризма и путешествий, будут использовать Google Pay, что создаст возможность привлечения значительных инвестиций.

Кроме того, большинство пользователей смартфонов в нашей стране, около 70 процентов, используют мобильные телефоны на базе Android, а внедрение сервиса Google Pay позволяет этим пользователям использовать свои мобильные телефоны для легкого и быстрого совершения платежей.

Напомним, Apple Pay официально запустился в Монголии в 2024 году.

С другой стороны, это ускорит процесс транзакций для платежных учреждений, что положительно скажется на удовлетворенности клиентов. Google Pay соблюдает международные требования к конфиденциальности, шифруя платежную информацию и используя биометрическую (отпечатки пальцев, распознавание лиц) аутентификацию для обеспечения безопасности информации пользователей.

Стоит отметить, что с внедрением Google Pay в Монголии количество международных платежных каналов с использованием национальной ₮-карты увеличилось на один. Это важный шаг на пути к развитию глобальных электронных платежных систем и расширению возможностей легкого и быстрого осуществления международных платежей.

Банки и финтех-организации сталкиваются с высокими затратами на разработку программного обеспечения, оборудования и инфраструктуры при внедрении услуг, включающих передовые технологии, такие как Google Pay и Apple Pay. Поэтому Центральный банк Монголии будет поддерживать банки и финансовые учреждения в создании централизованного центра с общей инфраструктурой, который позволит распределить затраты и выгоды от инновационных технологий.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения