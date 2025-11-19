Первый в Монголии крупный завод по переработке сточных вод готов к приему воды!
Строительство, начатое три года назад, 25 августа 2022 года, при поддержке США, на сегодняшний день достигло 97.3%.
Завод по переработке сточных вод, один из трёх основных проектов Водного соглашения, это:
Все строительно-монтажные работы выполняют местные компании, монгольские инженеры и рабочие.
Это доказывает, что монголы умеют строить проекты мирового уровня, соответствующие международным стандартам!
После ввода в эксплуатацию:
Будет использовать переработанную воду при производстве энергии.
До 18 млн м³ подземных вод, используемых ежегодно на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, будут сохранены и оставлены для будущих поколений.
Это станет большим шагом на пути к защите наших водных ресурсов и созданию устойчивого будущего.
Это также демонстрирует сотрудничество и дружбу между Монголией и Соединенными Штатами ради будущего блага.
