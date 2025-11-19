Первый в Монголии крупный завод по переработке сточных вод готов к приему воды!

CentralAsia (MNG) -

Строительство, начатое три года назад, 25 августа 2022 года, при поддержке США, на сегодняшний день достигло 97.3%.

Завод по переработке сточных вод, один из трёх основных проектов Водного соглашения, это:

Все строительно-монтажные работы выполняют местные компании, монгольские инженеры и рабочие.

Это доказывает, что монголы умеют строить проекты мирового уровня, соответствующие международным стандартам!

После ввода в эксплуатацию:

Будет использовать переработанную воду при производстве энергии.

До 18 млн м³ подземных вод, используемых ежегодно на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, будут сохранены и оставлены для будущих поколений.

Это станет большим шагом на пути к защите наших водных ресурсов и созданию устойчивого будущего.

Это также демонстрирует сотрудничество и дружбу между Монголией и Соединенными Штатами ради будущего блага.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения