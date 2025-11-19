ВВП Монголии вырос на 5.9% в третьем квартале

Валовой внутренний продукт (ВВП) Монголии вырос на 5.9 процента в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года, показали официальные данные, опубликованные в понедельник Национальным статистическим управлением (НСУ) страны.

По данным Национальной статистической службы, ВВП этой азиатской страны за период с января по сентябрь составил ₮60.1 трлн ($16.8 млрд). Рост в основном был обусловлен хорошими показателями в сельскохозяйственном, производственном, строительном и горнодобывающем секторах.

По более ранним данным, ВВП Монголии вырос на 5.6 процента в первой половине 2025 года.

Между тем, Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что экономика Монголии, как ожидается, вырастет на 5.7 процента в 2025 и 2026 годах.

По данным АБР, ожидается, что экономический рост Монголии в этом году будет обусловлен восстановлением поголовья скота и наращиванием добычи на подземном руднике Оюу-Толгой.

