Китай готов расширить торговлю с Монголией — премьер Госсовета КНР

Ли Цян встречается с Занданшатаром Гомбожавом в Москве, Россия, 18 ноября 2025 года. // (Синьхуа/Дин Хайтао)

CentralAsia (MNG) -

Китай готов и дальше расширять объем торговли с Монголией и изучать возможности сотрудничества в таких новых областях, как зеленая энергетика и цифровая экономика, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник на встрече с премьер-министром Монголии Занданшатаром Гомбожавом.

Охарактеризовав Китай и Монголию как близких соседей, соединенных горами и реками, Ли заявил, что поддержание долгосрочных, стабильных и дружественных отношений сотрудничества отвечает основополагающим интересам народов обеих стран.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Пекине в сентябре наметила курс на развитие двусторонних отношений, добавил он.

Ли заявил, что Китай всегда рассматривал Монголию как важный приоритет в своей добрососедской дипломатии и готов работать с Монголией, чтобы сделать построение китайско-монгольского сообщества с единой судьбой руководящим принципом развития двусторонних отношений.

Китай готов и дальше укреплять стратегические связи с Монголией, уважать и учитывать основные интересы и важные озабоченности друг друга, расширять прагматичное сотрудничество и содействовать непрерывному росту всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, заявил премьер Госсовета КНР.

Отметив, что Китай и Монголия имеют сильную экономическую взаимодополняемость, Ли заявил, что Китай готов усилить согласование стратегий развития и расширить сотрудничество в традиционных областях, таких как минеральные и энергетические ресурсы, инфраструктура и связь, чтобы создать больше движущих сил для сближения интересов и сотрудничества.

Он заявил, что Китай поддерживает более тесные обмены между соседними китайскими провинциями и регионами и Монголией, раскрывая потенциал сотрудничества и совместно продвигая международное сотрудничество в Алтайском субрегионе.

Обе стороны должны содействовать обменам между политическими партиями, академическими кругами, средствами массовой информации и молодежью, постоянно углублять взаимопонимание и укреплять взаимное доверие и дружбу, сказал Ли, добавив, что Китай готов укреплять связи и координацию с Монголией по региональным делам и совместно защищать мир и стабильность для обеих стран и региона.

// (Синьхуа/Дин Хайтао)

Занданшатар, со своей стороны, поздравил с успешным проведением четвертого пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, в ходе которого были рассмотрены и одобрены рекомендации по разработке 15-го пятилетнего плана экономического и социального развития Китая (2026–2030 годы).

Он отметил, что Китай всегда придерживался принципов дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности в добрососедской дипломатии.

Он добавил, что отношения между Монголией и Китаем издавна носят дружеский характер, и Монголия это высоко ценит.

Занданшатар отметил, что поддержание дружественного сотрудничества с Китаем является важнейшим направлением внешней политики Монголии.

Он также заявил, что Монголия твердо придерживается политики одного Китая, добавив, что Тайвань, Гонконг, Синьцзян и Сицзян являются неотъемлемыми частями территории Китая.

Он отметил, что монгольская сторона выражает признательность китайской стороне за оказание ценной помощи в ее экономическом и социальном развитии на протяжении длительного периода времени.

Он также выразил готовность Монголии к совместной работе с китайской стороной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, повышения согласованности стратегий развития, расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как взаимосвязанность, строительство инфраструктуры, горнодобывающая промышленность и зеленая энергетика, а также достижения общего развития.

Он добавил, что Монголия также готова укреплять связи и сотрудничество с Китаем в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества, и вносить больший вклад в содействие региональному миру, развитию и процветанию.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения